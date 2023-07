Amichevole Milan-Lumezzane 7-0: gol e highlights della partita | VIDEO

Gol e highlights di Milan-Lumezzane 7-0, prima amichevole stagionale dei rossoneri di Stefano Pioli. Già sugli scudi Christian Pulisic

Il Milan di Stefano Pioli, giovedì pomeriggio a Milanello, ha affrontato il Lumezzane di Arnaldo Franzini, compagine di Serie C, per disputare la prima amichevole in vista della stagione 2023-2024. I rossoneri hanno vinto con un largo 7-0: doppietta per Tommaso Pobega e Lorenzo Colombo, reti di Junior Messias, Luka Romero su rigore e Kevin Zeroli. Sugli scudi Christian Pulisic: per lo statunitense un palo e due assist! Rivediamo, dunque, gol e highlights dell'amichevole Milan-Lumezzane in questo video