Milan-Barcellona 0-1: “Leao è la luce. Ma certi errori …” | VIDEO

Rafael Leao luce rossonera nell'amichevole Milan-Barcellona, persa 0-1 a Las Vegas. Tanti errori di palleggio e in costruzione per il Diavolo

Rafael Leao, attaccante portoghese, è stato la luce rossonera nell'amichevole Milan-Barcellona, persa 0-1 all'Allegiant Stadium di Las Vegas per l'ultimo atto del Soccer Champions League 2023. Tanti errori di palleggio e in costruzione per il Diavolo, che avrà molto su cui lavorare in vista dell'inizio del campionato, previsto tra tre settimane. Nel video, il commento di Luca Bianchin ('La Gazzetta dello Sport') sulla partita e sul momento dei rossoneri