Ambrosini risponde a Chiellini: “Shevchenko era speciale” | VIDEO

VIDEO MILAN – Qualche giorno fa Giorgio Chiellini, difensore della Juventus, aveva detto come Andriy Shevchenko, ex cannoniere del Milan (175 gol in 322 gare con la maglia rossonera), Pallone d’Oro nel 2004, non avrebbe meritato quel riconoscimento poiché, a suo dire, meno forte e geniale di Francesco Totti.

L’ex centrocampista rossonero Massimo Ambrosini, che ha partecipato alla ‘Gazzetta MarathOne‘, ha voluto replicare a Chiellini con parole al miele per Shevchenko. Le dichiarazioni di Ambrosini, attualmente opinionista per ‘Sky Sport‘, in questo video della redazione di ‘GazzettaTV‘.