AMARCORD – 1988, Vitocha Sofia-Milan 0-2: gol e highlights | Video

ULTIME NOTIZIE VIDEO MILAN – Esattamente 32 anni fa, il 7 settembre 1988, il Milan di Arrigo Sacchi poneva la prima pietra per la vittoria della Coppa Campioni 1989 a Barcellona, quella conquistata battendo per 4-0 in finale la Steaua Bucarest.

Quel giorno, il Diavolo uscì con uno 0-2 da Vitocha Sofia-Milan, un successo firmato da Pietro Paolo Virdis (18′) e Ruud Gullit (75′). Vediamo, in questo video pubblicato dal club rossonero sui propri account social ufficiali, gol e highlights di quella partita in Bulgaria.