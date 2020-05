Allenatore Milan – Rangnick aspetta il vertice con Gordon Singer | News

MILAN NEWS – ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina ha sottolineato come, salvo clamorose sorprese, il futuro di Ralf Rangnick, classe 1958, nativo di Backnang, sarà al Milan. È lui, infatti, l’ex tecnico di TSG Hoffenheim, Schalke 04 e RB Lipsia, l’uomo prescelto dal fondo Elliott Management Corporation e dall’amministratore delegato Ivan Gazidis per guidare il nuovo corso rossonero.

Rangnick, secondo la ‘rosea‘ in edicola questa mattina, arriverebbe, però, nel ruolo di direttore tecnico, quindi al posto di Paolo Maldini, e non come allenatore: in panchina, infatti, l’intenzione di Rangnick sarebbe quella di metterci il suo pupillo, Julian Nagelsmann, lanciato a Sinsheim e promosso successivamente a Lipsia.

Comunque, prima di ufficializzare l’arrivo di Rangnick, andrà compiuto un altro, importante passo: al momento, infatti, non è stato siglato alcun contratto tra le parti perché manca ancora il vertice decisivo tra Rangnick e Gordon Singer, negli uffici londinesi di Elliott, per chiudere l’accordo. ECCO LE RICHIESTE DI RANGNICK AL MILAN PER ACCETTARE L’INCARICO >>>