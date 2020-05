VIDEO MILAN – Julian Nagelsmann, ex TSG Hoffenheim ed attuale tecnico del RB Lipsia, è stato accostato alla panchina del Milan per la stagione 2020-2021, qualora Ralf Rangnick arrivasse per ricoprire soltanto l’incarico di responsabile del calciomercato del club di Via Aldo Rossi. Conosciamo meglio Nagelsmann in questo video della redazione di ‘GazzettaTV‘.

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓