Al-Ittihad, golazo di Benzema nella sera del suo esordio | VIDEO

Karim Benzema ha esordito con la maglia dell'Al-Ittihad in una partita ufficiale con una gemma contro l'Espérance di Tunisi: il video

Karim Benzema, ex centravanti del Real Madrid, ha esordito con un assist e con un 'golazo' con la maglia dell'Al-Ittihad. Il francese, classe 1987, a segno con una prodezza in casa dell'Espérance di Tunisi nella Arab Club Champions Cup. Rivediamo, dunque, la rete di 'Karim The Dream' in questo video