Ajax, che felicità: Nouri si è svegliato dal coma dopo quasi 3 anni | VIDEO

NEWS DALL’ESTERO – Che bella notizia in casa Ajax! Abdelhak Nouri, classe 1997, talento olandese di origini marocchine, si è risvegliato dal coma in cui era caduto quasi 3 anni fa.

Nouri, infatti, era stato colpito da ictus lo scorso 8 luglio 2017, durante una partita amichevole dei ‘Lancieri‘ contro i tedeschi del Werder Brema: ha subito danni cerebrali gravi e permanenti, ma è finalmente sulla via del recupero, almeno parziale.

Già ad un anno dal ricovero Nouri aveva dato segnali di miglioramento anche se, al momento, non è ancora dato sapere in che percentuale Nouri potrà recuperare le funzionalità cerebrali.

Il fratello, Abderrahim Nouri, al programma tv ‘De Wereld Draait Door‘, ha detto: “Non è più in coma, è a casa, dorme, mangia, aggrotta le ciglia, digerisce bene, ma è molto dipendente e non si alza dal letto. È consapevole di dove si trova ed è importare per lui stare in famiglia. È possibile comunicare con lui, guardiamo anche le partite di calcio e reagisce”.

Il dramma di Nouri aveva allertato tutto il mondo Ajax, che gli aveva manifestato totale vicinanza, con tributi da parte di tifosi, società e compagni. È legato principalmente a Frenkie de Jong, Justin Kluivert ed Anwar El Ghazi, ma anche Ousmane Dembélé del Barcellona ha scritto il suo nome sulle scarpe da calcio.

