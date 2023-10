Adana Demirspor, Balotelli torna e segna subito una doppietta | VIDEO

Mario Balotelli è tornato in Turchia, per vestire nuovamente la maglia dell'Adana Demirspor: alla sua prima partita, due gol. Eccoli nel video

Mario Balotelli, centravanti italiano classe 1990, ha fatto ritorno nella Süper Lig turca per vestire - di nuovo - la maglia dell'Adana Demirspor dopo l'esperienza maturata in Svizzera nella fila del Sion. Alla prima partita in Turchia, quella disputata in casa dall'Adana contro l'Alanyaspor e vinta per 4-0, 'SuperMario' ha siglato subito una doppietta. La vediamo in questo video