Verso Spal-Milan, le dieci curiosità sul match di stasera

Dopo Lecce e Roma, ecco in vista per i rossoneri il terzo impegno di campionato dopo la ripartenza. La formazione di Mister Pioli sarà di scena questa sera allo Stadio Paolo Mazza di Ferrara, contro una SPAL che ha l’assoluta necessità di raccogliere punti verso la salvezza. In attesa del fischio d’inizio, in programma alle 21.45, entriamo in clima partita leggendo alcune curiosità e statistiche legate a questo incontro.

SCONTRI DIRETTI

1- Sono 37 le sfide tra SPAL e Milan in Serie A: per i padroni di casa un successo, 12 pareggi e 24 partite perse – il Milan è la squadra contro cui la SPAL ha subito più gol in Serie A (84).

2- Il Milan ha vinto tutte le ultime otto partite di Serie A contro la SPAL.

PRECEDENTI IN CASA DELLA SPAL

3- La SPAL ha subito 11 gol nelle ultime tre sfide interne con il Milan in Serie A, almeno tre in ognuna di queste. Quella rossonera è l’unica squadra contro cui gli estensi hanno subito almeno tre reti in tre gare interne di fila nel massimo campionato.

STATO DI FORMA

4- Il Milan ha trovato il gol in tutte le ultime cinque trasferte di campionato (10 reti nel periodo): non fa meglio in una singola stagione di Serie A dalla fine del 2017/18.

5- Il Milan ha conquistato 21 punti in 11 giornate dall’inizio del 2020: considerando questo periodo di tempo, i rossoneri sarebbero quarti in classifica alla pari con il Napoli.

STATISTICHE GENERALI

6- I 22 punti in 14 trasferte stagionali sono un record per il Milan a questo punto del campionato dal 2011/12 (29 in quel caso).

FOCUS GIOCATORI

7- La gara di ritorno dello scorso campionato al Paolo Mazza tra SPAL e Milan è stata la prima in cui Franck Kessie ha partecipato a tre reti nel massimo campionato (due gol e un assist vincente).

8- Tutti i 10 gol firmati da Ante Rebić in Serie A sono arrivati su azione: sette di questi nel corso dei secondi tempi.

9- Zlatan Ibrahimović non ha mai giocato contro la SPAL in Serie A: quella ferrarese potrebbe diventare la sua vittima numero 29 nel campionato italiano (fino ad ora su 30 squadre affrontate ha segnato almeno un gol contro 28 di queste, solo contro Bari e Treviso non ci è riuscito).

10- La prossima sarà la 150° presenza in Serie A con la maglia del Milan per Alessio Romagnoli.

