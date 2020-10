Verso Milan-Spezia: informazioni utili per l’accesso a San Siro

Milan-Spezia, informazioni utili per l’accesso a San Siro

MILAN-SPEZIA ULTIME NEWS – Oggi, alle ore 18:00, si disputerà a San Siro la sfida Milan-Spezia. Il club rossonero fornisce alcune importanti informazioni. Qui di seguito il comunicato del club rossonero.

“Il pubblico, nel massimo rispetto delle normative di sicurezza, accederà da tre ingressi distinti e, chi potrà tornare a vedere dal vivo il Milan, lo farà dal primo anello rosso in sedute ben evidenziate con segnaletica.

I biglietti per l’accesso alla partita non saranno in vendita, bensì a invito. I cancelli apriranno alle ore 16.30. Prima di accedere sarà effettuata la misurazione della temperatura corporea e sarà ritirata dal personale sanitario la propria autocertificazione debitamente compilata. L’ingresso non sarà consentito con temperatura superiore a 37.5°.

Sarà necessario seguire le indicazioni degli steward durante le fasi di afflusso e deflusso e rispettare il posto assegnato. Non è consentita l’attività dei bar e dei punti ristoro. In più, è vietato introdurre all’interno dello stadio striscioni, bandiere o altro materiale.

Obbligatorio l’utilizzo della mascherina durante tutta la permanenza all’interno dell’impianto; va mantenuta in ogni momento la distanza interpersonale di almeno 1 metro, tanto all’interno quanto all’esterno dello stadio. Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o, in mancanza di questi, utilizzare i dispenser di disinfettante distribuiti nei vari ambienti.

Evitare abbracci e strette di mano, non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani se non adeguatamente pulite e rispettare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie). Si rimanda all’Ordinanza della Regione Lombardia n. 610 del 19/09/20 per le altre norme di comportamento”. QUI LA PROBABILE FORMAZIONE ROSSONERA >>>