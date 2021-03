Verona-Milan, primo gol in Serie A per Diogo Dalot | News

Verona-Milan: il primo gol in Serie A di Dalot

Durante la partita tra Verona e Milan, gara terminata con il risultato di 0-2 in favore dei rossoneri, hanno trovato la via delle rete Rade Krunic e Diogo Dalot. In questo caso, l’attenzione è rivolta al terzino sinistro. Infatti si tratta del suo primo gol nel campionato di Serie A. L’ex Manchester United, dunque, ha trovato il suo secondo centro stagionale dopo quello arrivato in Europa League contro lo Sparta Praga. Stefano Pioli ha parlato ai microfoni al termine della vittoria del Bentegodi.