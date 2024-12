Verona-Milan, Fonseca: “Reijnders importante e decisivo. Su Leao …”

Sulle condizioni di Rafael Leao, uscito per infortunio muscolare al 32' : "Lui ha chiesto di uscire, ma ho già parlato con lui. È uscito per non rischiare di più. Ma mi aspetto di avere Rafa già dalla partita contro la Roma".

Su Tijjani Reijnders, autore del gol-vittoria: "Più volte è stato decisivo. È un calciatore importante per noi. Queste non sono partite facile per i giocatori come lui, sono marcati individualmente in tutto il campo, ma lui è entrato tra le linee ed è stato decisivo. Era importante anche per lui, in questo momento, essere decisivo". LEGGI ANCHE: Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>