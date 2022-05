Verona-Milan, Florenzi: “Vogliamo ottenere il massimo risultato” | News

Alessandro Florenzi, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Verona-Milan, partita della 36^ giornata della Serie A 2021-2022

Su come ha visto la squadra in settimana: "La squadra l'ho vista come le altre settimane. Sappiamo che abbiamo una partita difficile, ma noi daremo battaglia e vogliamo ottenere il massimo risultato".