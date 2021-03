Verona-Milan, Dalot: “Opportunità per me e per la squadra per fare bene”

Verona-Milan, le dichiarazioni di Dalot nel pre-partita

Diogo Dalot, giocatore rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ prima del match Verona-Milan. La gara è valida per la 26^ giornata di Serie A e si svolgerà allo stadio ‘Bentegodi‘. Queste le sue dichiarazioni: “Sappiamo che giochiamo ogni tre giorni, oggi abbiamo un’opportunità per fare una buona partita”.

Se è una grande opportunità per lui vista l’assenza di Theo Hernandez

“Questa partita e non solo questa è un’opportunità non solo per me ma per tutta la squadra. Con l’atteggiamento giusto penso che possiamo fare una buona partita”.

