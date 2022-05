Verona-Milan 1-3, i numeri della partita del Bentegodi | Serie A News

Verona-Milan 1-3, ieri sera, allo stadio 'Bentegodi'. Diavolo primo in Serie A con 80 punti. Numeri, dati e statistiche del post-partita

1 - Il Milan ha raggiunto la soglia degli 80 punti in una stagione di Serie A per la prima volta dal 2011/2012. All'epoca sempre 80, ma dopo 38 gare.

2 - Il Milan ha vinto quattro gare in questo campionato dopo essere andato in svantaggio, due di queste contro il Verona. Le altre il 24 aprile contro la Lazio e il 5 febbraio contro l’Inter.

6 - Oltre a essere il miglior marcatore del Milan in questa Serie A (10 gol), Rafael Leão è, insieme a Theo Hernández, il miglior assistman dei rossoneri nel torneo in corso (sei passaggi vincenti).

7 - Alessandro Florenzi è andato a segno appena 1 minuti e 59 secondi dopo essere entrato in campo. È il gol più veloce per un subentrato del Milan in questa Serie A.