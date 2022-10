Verona-Milan 1-2, Tonali MVP del match del ‘Bentegodi’ | Serie A News

"È già stata ribattezzata la Tonal Verona . A maggio una doppietta fondamentale per lo Scudetto, domenica un gol decisivo per la vittoria. Tonali non segnava proprio da maggio al 'Bentegodi', lì si era fermato e lì ha ripreso la marcia. Quindi l' Hellas Verona gli porta bene ...

Al posto giusto nel momento giusto, Sandro ha realizzato la rete dell' 1-2 che ha inchiodato il risultato finale. Per questo motivo, il numero 8 rossonero ha fatto gioire i milanisti allo stadio e a casa i quali lo hanno votato MVP - su AC Milan Official App - con quasi il 70% delle preferenze; davanti a Malick Thiaw ed Ante Rebić .

La forza e la bravura di credere nell'azione, in particolare nel grande assist di Rebić, e colpire Lorenzo Montipò agli sgoccioli di una gara collosa e una prestazione per niente facile. Tonali, in campo dall'inizio fino al termine del match valido per la 10ª giornata di Serie A, in generale non ha fatto mancare sostanza e sacrificio.