Verona-Milan 1-2, i numeri del match del ‘Bentegodi’ | Serie A News

(fonte: acmilan.com) "Corsi e ricorsi storici per conquistare tre punti fondamentali in campionato. Il Milan sbanca il 'Bentegodi' di Verona, batte l'Hellas per 1-2 e si piazza, solitario, al terzo posto in classifica grazie al gol nel finale di Sandro Tonali. Un successo prezioso, che conferma l'ottimo andamento rossonero in trasferta e che ha prodotto le seguenti statistiche.