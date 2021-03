Verona e Milan, la curiosità

Verona e Milan, avversari quest’oggi in campionato alle ore 15, hanno in comune una ‘sfortunata’ statistica. Le due squadre hanno colpito 16 legni ciascuno in questa Serie A. Solo Lione e PSG (19 a testa) hanno colpito più pali di Verona e Milan nei Top-5 campionati europei in corso. Verona-Milan, Pioli perde altre due pedine. La probabile formazione >>>