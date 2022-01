Venezia-Milan, Kalulu: “Mi trovo bene con Gabbia: siamo sempre pronti”

Pierre Kalulu, difensore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Venezia-Milan, partita della 21^ giornata della Serie A 2021-2022

Pierre Kalulu, difensore rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Milan TV' al termine di Venezia-Milan, partita della 21^ giornata della Serie A 2021-2022. Ecco le sue dichiarazioni. "Due vittorie per iniziare l'anno come volevamo. Adesso ci troviamo a nostro agio e vogliamo continuare sulla nostra strada. È vero che abbiamo tante assenze, ma è sempre un'opportunità per un altro. Oggi abbiamo dimostrato di essere sempre pronti. Con Matteo Gabbia mi sento molto bene da difensore centrale. Ero felice di aver dato la mia maglia al tifoso: quando i tifosi ti amano, ti senti meglio".