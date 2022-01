Venezia-Milan, i convocati di Pioli: continua l’emergenza in difesa

Stefano Pioli, alla vigilia di Venezia-Milan, ha diramato la lista dei convocati per la gara valida per la 21^ giornata di Serie A

Stefano Pioli, alla vigilia di Venezia-Milan, ha diramato la lista dei convocati per la gara valida per la 21^ giornata di Serie A. Continua l'emergenza in difesa, attacco quasi al gran completo. Ecco l'elenco.