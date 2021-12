Udinese-Milan, ufficiale l’esonero di Luca Gotti | Serie A News

Cambio per l'Udinese in vista della partita contro il Milan: Luca Gotti non siederà più sulla panchina bianconera

Salvatore Cantone

Luca Gotti non è più l'allenatore dell'Udinese. Il tecnico non siederà in panchina nella partita contro il Milan, in programma sabato prossimo. A comunicarlo il club bianconero sul suo sito ufficiale: "L'Udinese Calcio comunica di aver sollevato Luca Gotti dalla guida tecnica della prima squadra. Al mister vanno i più sentiti ringraziamenti per le annate vissute insieme. Il Club augura a Gotti le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera". Ecco i gol e le azioni salienti di Milan-Liverpool di ieri sera.