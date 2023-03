Udinese-Milan, Tonali: “Dobbiamo essere concentrati per tutta la partita”

Sandro Tonali, centrocampista rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Milan TV' prima di Udinese-Milan, partita della 27^ giornata della Serie A 2022-2023 che si svolgerà alle ore 20:45 alla 'Dacia Arena' di Udine. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. "Sarà una gara difficile, come sempre contro l'Udinese. Va messo in campo tutto quello che abbiamo, fare quello che abbiamo preparato. Dobbiamo essere concentrati al 100% per tutta la partita. La voglia di tornare a vincere è tanta: bisogna ricominciare da stasera. L'approccio sarà fondamentale. Noi sappiamo di avere le qualità per fare una partita da Milan. Manca ancora tanto tempo alla Champions League: ogni partita è importante, ogni partita ti dà fiducia. Già stasera potremmo andare alla sosta più tranquilli con una vittoria stasera". Ecco come e dove vedere Udinese-Milan in tv o in diretta streaming >>>