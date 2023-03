Udinese-Milan, Tonali: “Derby di Roma? Non deve darci pressione”

Sandro Tonali, centrocampista rossonero, ha parlato ai microfoni di 'DAZN' prima di Udinese-Milan, partita della 27^ giornata della Serie A 2022-2023 che si svolgerà alle ore 20:45 alla 'Dacia Arena' di Udine. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. "Derby di Roma? L'unica cosa è che non ci deve dare pressione, giocare come sappiamo fare noi e vincere la partita. Se saranno tre punti saranno importantissimi per la Champions League, bisogna andare in campo, concentrati e dare il 100%". Ecco come e dove vedere Udinese-Milan in tv o in diretta streaming >>>