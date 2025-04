Udinese-Milan, Tomori: “Dobbiamo essere più aggressivi e tenere la linea alta”

Fikayo Tomori , giocatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' nel pre partita del match Udinese-Milan , partita valida per la 32^ giornata del campionato di Serie A 2024-2025 che si svolgerà dalle 20:45 alla ' Bluenergy Arena' di Udinese . Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sulla difesa a tre: "Il sistema non è cambiato tanto ma abbiamo un centrale in più ma l'idea di difendere è la stessa, con aggressività e compattezza. Dobbiamo dare di più, essere più aggressivi per mantenere la linea e la squadra alta".