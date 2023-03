Udinese-Milan, Sottil: “Espulsione? Ho alzato i toni. Contento di Pafundi”

Sull'espulsione: "Regola è chiara. I ragazzi lo sanno che se tu la tocchi il Var è obbligato ad intervenire. Beto giustamente d'istinto l'ha toccata, se non l'avesse toccata non c'è ripetizione. Mi dispiace perché volevo stare tutto il secondo tempo in panchina, mi sono chiarito con l'arbitro. Ho alzato i toni, ma non sono stato e non sono maleducato. Però sono contento di questa partita e di questa grande vittoria".

Su Pafundi: "E' un ragazzino del 2006 che l'anno scorso giocava solo in Primavera. Poi nell'ultima partita a Salerno, a livello di obiettivo contava poco. Ha esordito, quest'anno è stato aggregato alla prima squadra con un progetto importante che c'è su di lui imposto dalla società che sto guidando insieme a lui per farlo crescere in maniera serena. Sono d'accordo con le parole di Mancini che dice che è un patrimonio dell'Udinese e del calcio italiano. Ci sono dei giocatori che alleno che sono dei titolari, che hanno più esperienza, più minuti. La convocazione è un'insidia? E' un motivo di grande prestigio per il club e per lui. Io sono strafelice che sia convocato in Nazionale. E' giovanissimo, stiamo parlando di un 2006. Bisogna dargli i tempi giusti, lo step giusto. Poi non sto a giudicare le scelte di Mancini. Noi con lui stiamo facendo un percorso di crescita rispettando tutti gli step poi deve essere bravo lui a gestirla bene. E' giovane ma ha grande maturità". Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>