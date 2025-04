Udinese-Milan, Runjaic: “Affrontiamo una grande squadra. I tifosi? Dico…”

"Affrontiamo una grande squadra, non dobbiamo lasciare degli spazi perché attaccano molto bene. I tifosi e ciò che è successo lo scorso anno? Ho sentito, ma non c'ero e non posso dire molto. So però che Udine è un posto molto ospitale e accogliente, quelle poche eccezioni non rappresentano le persone di Udine e dell'Udinese. Spero sia una grande serata di calcio".