Udinese-Milan, oltre un terzo dei precedenti è finito in pareggio | News

(fonte acmilan.com) - Oltre un terzo dei precedenti in Serie A tra Udinese e Milan è terminato con il segno "X" (36 su 95 partite, con 42 vittorie rossonere e 17 successi friulani), incluse entrambe le sfide della stagione 2021/22, terminate sull'1-1. Sono ancora di più, in proporzione, i pareggi tra le due squadre nelle gare giocate a marzo: 5 delle ultime 9 occasioni in campionato, inclusa la partita (giocata a San Siro) del 3 marzo 2021. È dal 2005, però, che due sfide consecutive tra Udinese e Milan giocate in terra friulana non terminano in parità. Milan, Fedele: "Sto prenotando il volo per Istanbul, è l'anno del Napoli"