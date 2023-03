Udinese-Milan, Pioli: “Napoli? Ci penseremo quando sarà il momento”

Su Ibrahimovic: "Credo che sia stato un gesto di Bennacer, doveva essere lui il capitano. Zlatan rappresenta tanto per noi in campo e fuori. Solamente soddisfazione per il suo ritorno".

Sul sorteggio di Champions League: "Siamo concentrati per questa partita, al Napoli ci penseremo quando sarà il momento. Questa è una partita importante, dobbiamo fare punti, la classifica è corta. La gara è difficile ma abbiamo le qualità per interpretarla nel modo giusto".

Sull'Udinese: "E' una squadra compatta che difende bene con tanti giocatori e che gioca con due attaccanti come Success e Beto. La partita sarà complicata, vogliamo provarla ad approcciarla bene ed essere pericolosi".