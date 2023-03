Udinese-Milan, Pereyra: “Rigore un po’ strano. Ma che grande vittoria”

Sul suo gol : "Sono emozioni che ti dà il calcio. Quest'allegria, questa gioia avute oggi erano quelle che cercavamo da tanto tempo. Abbiamo avuto un periodo in cui non vincevamo, oggi è arrivata una grande vittoria contro una grande squadra come il Milan. Abbiamo avuto un periodo difficile, oggi questa vittoria ci voleva".

Sulla reazione dopo il pareggio: "Il rigore? Un po' strano, non capivamo cos'era. Ma già altre volte ci eravamo detti che, quando sarebbero successe queste cose, non dovevamo prestarvi attenzione e continuare a giocare con fiducia. Abbiamo fatto un sacrificio enorme fino adesso, anche per la gente che viene qui, che va in trasferta, che paga il biglietto. Oggi l'abbiamo fatto per loro".