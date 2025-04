Udinese-Milan, Pavlovic: “Conceicao ha fatto bene a cambiare”. Il motivo

Udinese-Milan, Pavlovic: parole importanti sulla difesa a tre. E sugli obiettivi...

Sui zero gol presi: "Torniamo a non concedere gol dopo un po' di partite, portiamo a casa un clean sheet. Il mister ha fatto bene a cambiare schieramento perché l'Udinese è una squadra che crossa molto e ha attaccanti molto pericolosi in area. E con questo schieramento, con in tre centrali e i terzini, abbiamo difeso bene, non facendoli crossare, e non ci hanno messo in difficoltà".