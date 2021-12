Udinese-Milan, Marino: “Abbiamo scelto Cioffi, non cerchiamo altri”

Marino, dirigente bianconero, ha parlato a Sky prima di Udinese-Milan, 17° turno della Serie A 2021-2022. Ecco le sue parole.

Il dirigente bianconero Pierpaolo Marino ha parlato ai microfoni di Sky prima di Udinese-Milan, partita della 17^ giornata della Serie A 2021-2022. Ecco le sue dichiarazioni: "La sconfitta di Empoli è stata traumatizzante per certi versi e in tutto questo siamo in una serie di 13 partite in cui abbiamo vinto solo una volta. Abbiamo iniziato il campionato molto bene ma poi è arrivata questa serie in cui abbiamo raccolto troppi pochi punti, così la partita di Empoli ci ha convinti a dare una svolta. Svolta che poi non è così netta perché abbiamo voluto dare continuità al lavoro fatto e alla conoscenza della squadra e dei giocatori, sapendo di meritare più punti di quelli che abbiamo. Non abbiamo mai pensato a cercare un allenatore, con la proprietà abbiamo subito virato su di lui perché lo conosciamo bene e perché abbiamo potuto apprezzare il suo lavoro quando l’anno scorso si è trovato a dover sostituire Gotti. Inoltre può darci qualcosa in più sul piano motivazionale essendo lui stato un difensore con grande grinta e personalità in campo, oltre alle grandi conoscenze calcistiche che possiede".