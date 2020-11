Udinese-Milan, Kessie: “Momento magnifico. Ibra? Seguiamolo!”

Udinese-Milan, le dichiarazioni post-partita di Kessie

UDINESE-MILAN ULTIME NEWS – Franck Kessie, giocatore rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Milan TV‘ al termine di Udinese-Milan, ‘lunch match‘ della 6^ giornata di Serie A alla ‘Dacia Arena‘. Queste le dichiarazioni di Kessie.

Sulla partita: “Abbiamo lavorato tanto su questa partita. Giocare a Udine è dura perché è una squadra fisica che non fa giocare. Abbiamo fatto di tutto per trovare questi tre punti”

Su Ibrahimovic: “Mi fa molto piacere giocare accanto ad un campione come Zlatan. Sta dimostrando le sue qualità. Dobbiamo seguire questo campione per arrivare più in alto possibile. Fa di tutto per aiutare la squadra”

Sul gol: “Il gol l’ho cercato. Mi sono inserito e ho trovato Ibrahimovic che cercava una soluzione. E’ arrivato un bel gol”

Dove può arrivare questo Milan: “Stiamo passando un momento magnifico. Lo staff del mister è molto preparato e ci aiuta. Cerchiamo tutti i giorni di parlare in spogliatoio ed aiutarci. Abbiamo Ibrahimovic che ci aiuta e dobbiamo continuare così fino alla fine”.

