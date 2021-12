Udinese-Milan, il bilancio degli scontri diretti sorride ai rossoneri | News

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Milan ha riportato il bilancio degli scontri diretti nelle partite contro l'Udinese

Il Milan, attraverso il proprio sito ufficiale, ha fatto il punto sugli scontri diretti nei match contro l'Udinese. Proprio questa sera, i rossoneri saranno ospite dei friulani alla 'Dacia Arena' per disputare la partita valida per la 17^ giornata di Serie A. 92 i precedenti in Serie A tra Udinese e Milan: 41 vittorie rossonere, 34 pareggi e 17 successi bianconeri. Più equilibrato il conto nei match giocati in Friuli, dove il Milan conduce per 16 vittorie a 12 (18 le partite terminate in parità). Il punteggio più frequente tra queste due formazioni in A è lo 0-0, che però non si verifica dal maggio 2011. Il Milan è imbattuto in sette delle otto sfide di campionato disputate a dicembre contro l'Udinese (5 vittorie, 2 pareggi). Ecco dove vedere Udinese-Milan in tv e in streaming