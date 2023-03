Udinese-Milan, perché capitano Ibrahimovic e non Bennacer? Il motivo

Zlatan Ibrahimovic capitano rossonero in Udinese-Milan e non Ismaël Bennacer. Su 'Milan TV' spiegata la ragione della fascia allo svedese

In occasione di Udinese-Milan , partita della 27^ giornata della Serie A 2022-2023 che si svolgerà alla 'Dacia Arena' di Udine alle ore 20:45 , sarà Zlatan Ibrahimovic il capitano della squadra di Stefano Pioli . Ma perché la fascia è finita sul braccio dello svedese quando, con l'assenza di Theo Hernández infortunato, l'onore sarebbe dovuto toccare - per numero di presenze - ad Ismaël Bennacer ?

Lo ha spiegato 'Milan TV', canale tematico rossonero, nel suo pre-partita in diretta dal Friuli: la scelta l'ha operata il gruppo squadra. Tutti hanno voluto designare Ibra come capitano quale forma di rispetto verso il bomber di Malmö. Ecco come e dove vedere Udinese-Milan in tv o in diretta streaming >>>