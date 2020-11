Udinese-Milan, Gotti: “Episodio decisivo. Speravamo in un contropiede finale”

Udinese-Milan, le dichiarazioni post-partita di Gotti a ‘DAZN’

UDINESE-MILAN ULTIME NEWS – Luca Gotti, tecnico bianconero, ha parlato ai microfoni di ‘DAZN‘ dopo Udinese-Milan, ‘lunch match‘ della 6^ giornata di Serie A. Un Milan che domina, soffre, viene danneggiato da arbitro e VAR (per il rigore inesistente concesso per il contatto Romagnoli-Pussetto), ma alla fine trova la vittoria con Ibrahimovic: tutti ai piedi di Re Zlatan.

LA PARTITA – “Partita di sacrificio collettivo. Ci siamo impegnati, concediamo poco ma subiamo sempre gol. Partita sembrava avviarsi verso un epilogo diverso, magari con spazi da sfruttare. L’episodio ha dato una storia diversa alla partita”.

MODULO – “Dobbiamo trovare equilibri per fare entrambe le fasi con qualità e precisione, al di là del modulo. Dobbiamo lavorare e migliorare. Abbiamo una certa idea in costruzione, così come la fase difensiva”.

POTEVAMO VINCERE? – “Abbiamo dominato il centrocampo per larghi tratti nella ripresa. Loro avevano ripreso il centrocampo nel finale, ma avevamo spazi da sfruttare dietro con Lasagna. Questa partita ha avuto diversi momenti, continui cambi”.

