Udinese-Milan, arbitra Doveri: i precedenti con i rossoneri | Serie A News

Questa sera il Milan sarà ospite dell'Udinese alla Dacia Arena. La partita è in programma alle 20.45 ed è valida per la 27^ giornata del campionato di Serie A. Dirigerà l'incontro l'arbitro Daniele Doveri della sezione di Roma. Il fischietto ha diretto ben ventisette gare del Milan. Nelle gare precedenti sotto le sue direzioni, i rossoneri hanno ottenuto quindici vittorie e sette pareggi, perdendo in quattro occasioni. L'ultimo precedente con Doveri risale al 22 maggio 2022, gara in cui il Milan vinse 3-0 contro il Sassuolo e si laureò campione d'Italia.