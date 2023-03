Udinese-Milan, Diavolo mai sconfitto in stagione una volta passato in vantaggio

(fonte acmilan.com) - I rossoneri di Pioli sono la squadra, insieme al Napoli, ad avere segnato più gol in seguito a un recupero offensivo con cinque marcature, classifica in cui l'Udinese segue a breve distanza con quattro. Mai il Milan è uscito sconfitto, nel corso di questa stagione, una volta passato in vantaggio e quando questo è accaduto - 5 volte - in trasferta i rossoneri hanno sempre vinto, a differenza della squadra di Sottil che ha invece perso 7 punti in casa da situazione di vantaggio. L'Udinese, però, è la squadra che in Serie A ha ottenuto più punti in rimonta con 18, di cui otto in casa: 8 è anche il numero di punti ottenuti da situazione di svantaggio dal Milan, di cui tre nella partita d'andata. Milan, Fedele: "Sto prenotando il volo per Istanbul, è l'anno del Napoli"