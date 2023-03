Udinese-Milan, le curiosità di ‘acmilan.com’ | SERIE A NEWS

Udinese-Milan: ecco alcune statistiche interessanti verso la 27ª giornata di Serie A e la sfida dei rossoneri

(fonte:acmilan.com) - Poco più di sette mesi fa, Milan e Udinese inauguravano i rispettivi campionati 2022/23 con un pirotecnico 4-2, che regalò ai rossoneri campioni in carica i primi tre punti della stagione. Dall'estate all'alba della primavera, le due squadre si ritrovano a campi invertiti per la 27ª giornata di Serie A, turno che precede l'ultima pausa stagionale per gli impegni delle nazionali. La posta in palio è alta, alla Dacia Arena, in un incrocio che non ha mancato di regalare gol e motivi di interesse negli ultimi anni. Ci avviciniamo al calcio d'inizio, previsto per sabato 18 alle 20.45, con alcune curiosità e statistiche sulla sfida:

TENDENZA PAREGGI

Oltre un terzo dei precedenti in Serie A tra Udinese e Milan è terminato con il segno "X" (36 su 95 partite, con 42 vittorie rossonere e 17 successi friulani), incluse entrambe le sfide della stagione 2021/22, terminate sull'1-1. Sono ancora di più, in proporzione, i pareggi tra le due squadre nelle gare giocate a marzo: 5 delle ultime 9 occasioni in campionato, inclusa la partita (giocata a San Siro) del 3 marzo 2021. È dal 2005, però, che due sfide consecutive tra Udinese e Milan giocate in terra friulana non terminano in parità.

PARTENZE E FINALI

Ben tre gol della partita d'andata (Becão, Hernández e Rebić) sono arrivati nel primo quarto d'ora di gioco. Se i friulani hanno poi messo a segno soltanto altre tre reti nei primi 15' nel resto della stagione - tutte in casa, con due gol di Udogie e uno di Beto - il Milan è terzo in Serie A per marcature nel quarto d'ora iniziale con 7, di cui quattro in trasferta nelle partite contro Sampdoria, Hellas Verona e Salernitana, tutte e tre vinte con il punteggio finale di 2-1. Milan e Udinese, invece, sono due delle migliori squadre del campionato per gol segnati negli ultimi 15' di partita - escludendo i tempi di recupero - con 11 a testa. Se il ricordo delle ultime reti rossonere nel finale di partita è recente (Hernández contro la Fiorentina e Messias con l'Atalanta), risale allo scorso 22 gennaio l'ultimo gol tra il 76' e il 90' segnato dall'Udinese (Ehizibue all'88' contro la Sampdoria).

DIFFERENZE E PUNTI IN COMUNE

I rossoneri di Pioli sono la squadra, insieme al Napoli, ad avere segnato più gol in seguito a un recupero offensivo con cinque marcature, classifica in cui l'Udinese segue a breve distanza con quattro. Mai il Milan è uscito sconfitto, nel corso di questa stagione, una volta passato in vantaggio e quando questo è accaduto - 5 volte - in trasferta i rossoneri hanno sempre vinto, a differenza della squadra di Sottil che ha invece perso 7 punti in casa da situazione di vantaggio. L'Udinese, però, è la squadra che in Serie A ha ottenuto più punti in rimonta con 18, di cui otto in casa: 8 è anche il numero di punti ottenuti da situazione di svantaggio dal Milan, di cui tre nella partita d'andata.

ELEMENTI AI VERTICI

Udinese e Milan hanno i due centrocampisti più giovani, di questo campionato, ad avere sommato almeno tre gol e tre assist: da un lato Sandi Lovric, dall'altro Brahim Díaz. Altri due avversari di giornata che svettano nei primi posti di un dato statistico sono Roberto Pereyra e Sandro Tonali, due dei giocatori che hanno iniziato più sequenze della propria squadra terminate con un tiro (rispettivamente 28 e 25). L'argentino dei friulani è anche il secondo giocatore del campionato ad avere servito più assist dopo un movimento palla al piede, situazione di gioco che vede in Rafael Leão uno dei giocatori più prolifici per gol segnati: ben quattro.

PIETRE MILIARI

Dovesse scendere in campo alla Dacia Arena, il numero 17 rossonero collezionerebbe la presenza numero 150 in tutte le competizioni con la maglia del Milan. Dal suo arrivo in Italia, Leão è il rossonero con più gol segnati (36) e assist serviti (26). 100ª presenza, limitatamente alla Serie A, in vista per Alexis Saelemaekers, che diventerebbe il settimo giocatore del Belgio a tagliare tale traguardo nell'era dei tre punti a vittoria. Zlatan Ibrahimović, infine, è a un gol dal diventare il marcatore più anziano nella storia della Serie A e dall'eguagliare il trio formato da Mancini, Riva e Filippo Inzaghi nella graduatoria dei migliori marcatori nella storia del campionato italiano. Milan, Fedele: "Sto prenotando il volo per Istanbul, è l'anno del Napoli"

