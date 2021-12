Udinese-Milan, Bakayoko e Bennacer partiranno dal primo minuto | News

Questa sera Tiemoué Bakayoko e Ismael Bennacer partiranno titolari nella partita della Dacia Arena tra Udinese e Milan

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport 24', Peppe Di Stefano ha svelato alcune scelte di formazione di Stefano Pioli per la partita di questa sera alla Dacia Arena. Partiranno titolari dal primo minuto Ismael Bennacer e Tiemoué Bakayoko. Dunque panchina per Sandro Tonali e Franck Kessié, quest'ultimo fuori dall'undici iniziale anche per scelta tecnica. Ecco dove vedere Udinese-Milan in tv e in streaming