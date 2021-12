Udinese-Milan 1-1, Tomori: “Preso un gol evitabile, non siamo contenti”

Fikayo Tomori, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Udinese-Milan, 17° turno della Serie A 2021-2022

Fikayo Tomori , giocatore rossonero, ha parlato ai microfoni di 'DAZN' al termine di Udinese-Milan , partita della 17^ giornata della Serie A 2021-2022 . Ecco le sue dichiarazioni: "Penso che oggi non abbiamo fatto la nostra miglior partita, siamo arrivati secondi sulle seconde palle e loro hanno giocatori molto fisici e di molta qualità; abbiamo preso un goal evitabile. Non siamo contenti del risultato".

Su Beto: "È molto veloce, gli piace lanciare in avanti il pallone e correre. È un ottimo attaccante". Il bomber del Liverpool si libera a zero: si pensa a lui per il dopo Ibrahimovic