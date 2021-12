Udinese, Beto: “Giocare contro Ibra è stato un sogno, è il mio idolo” | News

Beto, giocatore bianconero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Udinese-Milan, 17° turno della Serie A 2021-2022

A quanti gol può arrivare: "Non so a quanti gol posso arrivare, ma continuo a lavorare. Prima viene la squadra e vogliamo vincere. Il mio primo idolo è Samuel Eto'o, ma non sono uguale a lui. Non sono uguale ad altri attaccanti, io sono diverso. Oggi è una partita speciale, ho giocato contro Ibra che è un grande del calcio, un altro mio idolo".