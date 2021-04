Torino, un altro calciatore della prima squadra positivo al Covid | News

Nuovo caso di positività all'interno del gruppo squadra del Torino: il club granata ha comunicato che il calciatore è già in isolamento

Stando a quanto riportato dal sito ufficiale del Torino, un nuovo calciatore della prima squadra è risultato positivo al Covid 19. Non è stato comunicato il nome del giocatore in questione ma la società ha fatto sapere che il tesserato si trova già in isolamento fiduciario. Ecco di seguito il comunicato ufficiale dei granata.