Torino-Milan, Pioli: “Origi attaccante completo. Serve personalità”

Stefano Pioli , allenatore rossonero, ha parlato ai microfoni di ' DAZN ' prima di Torino-Milan , partita della 12^ giornata della Serie A 2022-2023 in programma alle ore 20:45 allo stadio ' Olimpico - Grande Torino '. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Su Brahim Diaz : "Sta bene, viene da un ottima prestazione ed è in un buon momento. Non si può essere sempre al massimo, l'allenatore deve capire il momento e sfruttarlo. Lui sta bene"

Su Origi: "È un attaccante completo che ci dà fisicità, tecnica e profondità. Sono soddisfatto che stia bene, spero ripeta la prova di domenica scorsa". Ecco come e dove vedere Torino-Milan in tv o in diretta streaming >>>