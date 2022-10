Torino-Milan, Origi: “Napoli grande squadra, ma anche noi lo siamo”

Divock Origi , attaccante rossonero, ha parlato ai microfoni di 'DAZN' prima di Torino-Milan , partita della 12^ giornata della Serie A 2022-2023 . Ecco, dunque, le sue dichiarazioni: "Come attaccante voglio sempre aiutare la squadra, fare gol e fare assist come contro il Monza; è stata una bella prova di squadra. Per noi oggi è una trasferta difficile, avevamo bisogno di quella fiducia. Sono felice, spero di godermi la partita".

Sul Napoli, che ieri ha fatto benissimo:"Sappiamo che hanno tanti giocatori che stanno giocando al top, quindi per noi è una bella sfida. Il Napoli è una grande squadra. Anche noi siamo una grande squadra. È il bello del calcio: puoi metterti alla prova ed è quello che dobbiamo fare".