Torino-Milan, numeri e dove vederla: ecco tutto ciò che c’è da sapere

"Una partita molto importante contro un'avversaria molto difficile, che nel 2025 ha perso soltanto a Bologna", le parole in conferenza di Mister Conceição. "Dobbiamo concentrarci su questa sfida, l'atteggiamento deve essere quello di una Finale di Champions League. A Torino, come in tutte le partite che rimangono in questa stagione. Walker non è disponibile, le mie scelte dipenderanno dalle condizioni di tutti. Pulisic non ha i 90' nelle gambe, Gimenez sta crescendo ma ancora non è al meglio. Dobbiamo pensare al quarto posto e alla Coppa Italia, ho visto i ragazzi bene nella preparazione".

QUI TORINO

I granata, reduci da una sconfitta per 3-2 contro il Bologna, cercano di ritrovare la vittoria in campionato. La squadra di Vanoli aveva mostrato resilienza nelle ultime partite, con sette risultati utili consecutivi prima del ko del Dall'Ara. Nonostante alcune difficoltà, il Torino è determinato a sfruttare il fattore campo per ottenere un risultato positivo, con la sfida contro i rossoneri che rappresenta un'opportunità di dimostrare il proprio valore e risalire la classifica. Vanoli può contare su un rientro importante (scontato un turno di squalifica), quello di Samuele Ricci in mezzo al campo, mentre per ragioni disciplinari non sarà disponibile Masina. Nel consueto 4-2-3-1 granata si profilano alcuni ballottaggi - Linetty-Casadei, Karamoh-Elmas - con i primi che appaiono favoriti. Non è al meglio Ché Adams, in caso d'indisponibilità scalpita Sanabria.

"Mi aspetto un Milan deluso e arrabbiato", ha detto Paolo Vanoli alla vigilia. "Deve centrare a tutti i costi la qualificazione in Champions, ha giocatori che possono risolvere la partita da soli e può fare delle rotazioni. A sinistra hanno Theo e Leão, hanno aggiunto Félix e Gimenez che è un uomo d'area importante: individualmente dovremo stare attenti a tutti. Guardiamo a noi stessi, servirà una partita ambiziosa, determinata e concentrata. Non possiamo più buttare dei punti, dobbiamo conquistarne. Servirà lottare da squadra".

I NUMERI PRE-PARTITA —

Dopo il 2-2 nel match d'andata alla prima giornata, Torino e Milan potrebbero pareggiare entrambe le sfide stagionali di Serie A per la prima volta dal 2017/18.

Il Milan ha vinto gli ultimi due match di campionato senza subire reti; i rossoneri non ottengono tre successi di fila senza concedere gol in Serie A dal febbraio 2023. In generale quella è stata anche l'ultima volta che hanno registrato tre clean sheet di fila nel torneo.

Dal primo match di Sérgio Conceição alla guida del Milan in campionato (l'11 gennaio contro il Cagliari), nessuna squadra ha guadagnato più punti dei rossoneri in Serie A: 14 (4V, 2N, 1P), al pari di Roma, Juventus e Inter.

Da una parte, il Milan è la squadra con più attacchi verticali (61) in questo campionato; dall'altra solo Monza e Venezia (entrambe 20) ne contano meno del Torino (26).

Dopo i gol contro Empoli ed Hellas Verona, Santiago Gimenez potrebbe diventare il primo giocatore del Milan a segnare in ciascuna delle sue prime tre presenze assolute di Serie A nell'era dei tre punti a vittoria, tra quelli alla loro stagione di debutto nella competizione.

Rafael Leão è l'unico giocatore con almeno cinque gol e almeno cinque assist in ciascuna delle ultime cinque stagioni di Serie A (dal 2020/21); considerando i cinque maggiori campionati europei, solo altri quattro giocatori ci sono riusciti nel periodo: Mohamed Salah, Bruno Fernandes, Son Heung-Min e Vincenzo Grifo.

DOVE GUARDARE TORINO-MILAN

In Italia verrà trasmessa su DAZN. Per guardarla in un paese diverso è possibile consultare la sezione "Dove guardare il Milan in TV" alla voce "Estero". Sui canali rossoneri l'appuntamento è col Matchday di Milan TV: la diretta si aprirà alle 17.15 fino ad arrivare a ridosso del calcio d'inizio, al termine spazio alle interviste e alla conferenza stampa di Mister Conceição. Da non perdere la copertura su acmilan.com, AC Milan Official App (dove sarà disponibile la differita integrale nei giorni successivi), i Social ufficiali e WhatsApp.

QUI SERIE A — La sfida dell'Olimpico-Grande Torino è stata affidata a Simone Sozza, 37enne fischietto della sezione di Seregno. È la sua prima designazione stagionale in Serie A con i rossoneri, ma non in assoluto dal momento che ha diretto la Finale di Supercoppa Italiana a Riyadh. Due i precedenti stagionali con il Torino, le sconfitte con Lazio (2-3 a settembre) e Juventus (2-0 a novembre). A completare la squadra arbitrale i guardalinee Cipressa e Tolfo, il quarto ufficiale Crezzini, il VAR Paterna e l'AVAR Fabbri.

Lecce-Udinese 0-1 ha inaugurato, venerdì 21 febbraio, la 26ª giornata di Serie A. Oltre a Torino-Milan alle 18.00, il programma di sabato 22 vedrà due sfide alle 15.00 - Parma-Bologna e Venezia-Lazio - e Inter-Genoa alle 20.45. Domenica 23 si giocheranno Como-Napoli alle 12.30, Hellas Verona-Fiorentina alle 15.00, Empoli-Atalanta alle 18.00 e Cagliari-Juventus alle 20.45. Chiusura del turno lunedì 24, con Roma-Monza alle 20.45.

Questa la classifica attuale: Napoli 56; Inter 54; Atalanta 51; Juventus e Lazio 46; Fiorentina 42; Milan e Bologna 41; Roma 37; Udinese 36; Genoa 30; Torino 28; Como, Cagliari e Lecce 25; Hellas Verona 23; Empoli 21; Parma 20; Venezia 16; Monza 14.

(Lecce e Udinese una partita in più; Bologna e Milan una partita in meno). LEGGI ANCHE: Torino-Milan, probabili formazioni: non solo Walker. Altro big in dubbio>>>