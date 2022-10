Torino-Milan, il match preview di ‘acmilan.com’ | Serie A News

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Milan ha pubblicato il match preview della partita di questa sera contro il Torino

Enrico Ianuario

(fonte acmilan.com) - Il mese di ottobre, intenso e sfiancante, volge al termine con una trasferta storicamente insidiosa per la nostra squadra. Si gioca al Grande Torino, in casa dei granata abbiamo vinto una partita (lo 0-7 del 12 maggio 2021) delle ultime 9 disputate, e questo è un indizio sufficiente a suffragare la difficoltà di questo impegno. Contro i granata di Jurić andiamo alla ricerca del quinto successo consecutivo in campionato, prima di rituffarci in Champions League.

QUI MILANELLO

Reduci dalla positiva trasferta di Zagabria, i rossoneri hanno riposato mercoledì e sono tornati al lavoro a Carnago nel pomeriggio di giovedì, sfruttando così tre giorni pieni di lavoro. A livello di organico, Mister Pioli potrà nuovamente contare su quei giocatori assenti a Zagabria in quanto non in lista europea: Adli, Bakayoko, Vranckx e Thiaw. Ci sarà anche Tomori, assente in Croazia per squalifica. Recupera Sergiño Dest dopo l'affaticamento che lo ha costretto al cambio nell'intervallo di Milan-Monza. Sicuri assenti invece Maignan, Calabria, Florenzi, Saelemaekers e Ibra. Un solo diffidato: Theo Hernández.

"La partita presenta molte difficoltà" - ha dichiarato Pioli in conferenza stampa sabato - "il Torino ha tematiche tattiche differenti e affrontare le squadre di Jurić è sempre molto stimolante, perché è un allenatore che ti obbliga a trovare soluzioni diverse. Dovremo giocare con qualità e personalità perché l'avversario porterà molta pressione, sappiamo gestire queste situazioni e mi aspetto una prova convincente".

QUI TORINO

Il Toro si presenterà al cospetto dei rossoneri privo di Aina, indisponibile per un problema al bicipite femorale, e Sanabria, per il riacutizzarsi di una sintomatologia a livello del soleo. Anche il giovane turco Ilkhan, classe 2004, salterà la partita per un affaticamento. Come il Milan, i granata hanno un solo giocatore in diffida, il polacco Linetty. Dopo aver racimolato un solo punto in 5 partite complesse (contro Inter, Sassuolo, Napoli, Empoli e Juventus), il Torino è tornato alla vittoria in campionato domenica scorsa alla Dacia Arena contro l'Udinese, grazie alle reti di Aina e Pellegri, ex di giornata insieme a Ricardo Rodríguez, capitano dei granata. La formazione di Jurić è dunque alla ricerca di continuità e contro i rossoneri avrà dalla sua uno stadio esaurito.

Così l'allenatore granata alla vigilia del match: "Il Milan è in forma, giocano insieme da un po': sono forti con tante soluzioni, possono segnare in vari modi. Pioli ha tanta empatia con i giocatori e crea soluzioni, ha conoscenze e mi piace tanto. Noi, come in ogni gara, vogliamo fare una grande partita e provare a vincere".

DOVE VEDERE IL MILAN IN TV

Torino-Milan verrà trasmessa in Italia da DAZN alle ore 20.45. Sui canali rossoneri, invece, l'appuntamento è con il Matchday di Milan TV, disponibile in abbonamento su Sky (canale 230), all'interno del palinsesto di DAZN o di Amazon Prime Video Channels, in abbonamento a €3.99 al mese con quindici giorni di prova gratuita. La diretta si aprirà alle 19.30, fino ad arrivare a ridosso del calcio d'inizio. Al termine, spazio alle interviste e alla conferenza stampa di Mister Pioli.

Dalle 20.40 appuntamento speciale anche sul canale Twitch di AC Milan, con la Live Reaction in compagnia di Francesco Specchia, Lollo e grandi ospiti. Da non perdere la diretta live su Twitter e la copertura su acmilan.com e AC Milan Official App.

QUI SERIE A

Rosario Abisso di Palermo, 36 anni, sarà incaricato di dirigere la sfida del Grande Torino. Sarà coadiuvato dagli assistenti Di Vuolo e Yoshikawa, quarto uomo Maresca VAR Aureliano e AVAR Muto. Abisso ha 8 precedenti (6V, 1N e 1P) alle spalle con i rossoneri, l'ultimo quasi due anni fa, Cagliari-Milan 0-2 del 18 gennaio 2021, deciso da una doppietta di Ibra. L'ultimo incrocio con il Torino è invece il pirotecnico 4-4 con l'Atalanta del 27 aprile 2022.

La 12ª giornata di Serie A ha proposto un triplo anticipo di sabato: si sono giocate Napoli-Sassuolo 4-0, Lecce-Juventus 0-1 e Inter-Sampdoria 3-0. La domenica si è invece aperta con Empoli-Atalanta 0-2, e proseguirà con due partite alle 15.00: Cremonese-Udinese e Spezia-Fiorentina. Poi Lazio-Salernitana alle 18.00 e per chiudere, Torino-Milan alle 20.45. In campo domani alle 18.45 Hellas Verona-Roma e alle 20.45 Monza-Bologna.

Questa la classifica di Serie A: Napoli* 32; Atalanta* 27; Milan 26; Lazio e Inter* 24; Roma e Juventus* 22; Udinese 21; Sassuolo* 15; Torino 14; Salernitana 13; Empoli* 11; Bologna, Fiorentina e Monza 10; Spezia 9; Lecce* 8; Sampdoria* 6; Hellas Verona 5; Cremonese 4. (* = una partita in più) Milan, Pioli verso il rinnovo. Ballottaggio Brahim-De Ketelaere.