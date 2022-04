Torino-Milan, sarà Lazetic l’unica alternativa a Giroud | PM News

Marko Lazetic, classe 2004, convocato per Torino-Milan di questa sera, ore 20:45. Siederà in panchina come cambio di Olivier Giroud

Daniele Triolo

Quattro, importanti assenze in casa rossonera all'ultimo minuto per Torino-Milan di questa sera, ore 20:45. Mancheranno, infatti, dal match dello stadio 'Olimpico - Grande Torino' il centrocampista Ismaël Bennacer, l'esterno offensivo Samu Castillejo e gli attaccanti Ante Rebić e Zlatan Ibrahimović. Affaticamento muscolare per i primi tre, sovraccarico al ginocchio sinistro per lo svedese.

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, dunque, sarà Marko Lazetić, classe 2004, prelevato nello scorso calciomercato di gennaio dalla Stella Rossa per quasi 5 milioni di euro, l'unica alternativa offensiva in panchina al bomber francese Olivier Giroud. Convocato in fretta e in furia per la trasferta in Piemonte, Finora Lazetic non ha mai esordito con la Prima Squadra rossonera.

Ieri pomeriggio, al 'Vismara', il ragazzo serbo ha giocato in occasione della sconfitta rovinosa interna, 2-4, del Milan Primavera di Federico Giunti contro i pari età del Cagliari. Ecco come e dove vedere Torino-Milan in tv o in diretta streaming >>>

