Torino-Milan, i precedenti in Serie A tra le due squadre | News

Sono 150 i precedenti in Serie A di Torino-Milan, gara che si giocherà questa sera all'Olimpico. Ecco il bilancio

Il sito ufficiale rossonero, come di consueto, ha pubblicato delle curiosità su Torino-Milan. La gara andrà in scena questa sera allo Stadio Olimpico - Grande Torino. Una di queste riguarda i precedenti: quella di questa è la partita 151 in Serie A tra Torino e Milan: finora il bilancio recita 61 successi rossoneri contro i 33 granata; completano il quadro 55 pareggi. Intanto ecco la notizia dalla Spagna: Brahim Diaz ha deciso il suo futuro. Le ultime