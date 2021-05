Torino-Milan, i convocati di Nicola: c’è un’assenza importante | News

Davide Nicola, tecnico granata, ha diramato la lista dei convocati per Torino-Milan, la gara che si giocherà questa sera all'Olimpico

Davide Nicola, tecnico granata, ha diramato la lista dei convocati per Torino-Milan. La gara, valida per la 36° giornata di Serie A, si giocherà questa sera allo stadio Olimpico. Recupera il portiere Salvatore Sirigu, mentre non ce la fanno Milinkovic Savic e soprattutto il difensore centrale Armando Izzo, che alle prese con un problema muscolare. Ecco l'elenco.